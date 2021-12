Jogador do Bahia tem carro atingido por tiros durante tentativa de assalto

O volante Edson, do Bahia, teve o carro atingido por disparos de arma de fogo durante a tentativa de assalto, na noite deste domingo, 21, na estrada da Cascalheira, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A informação foi divulgada pelo próprio atleta, através de publicações no Instagram. "Pessoal que mora em Salvador/Lauro de Freitas e que está dirigindo sentido Cascalheira/Camaçari. Cuidado com os radares. Meu carro foi atingido por tiros quando estava com minha família agora a noite. Homens tentando atirar nos pneus para parar os carros e assaltar", escreveu.

Acalmando os seus seguidores, o jogador declarou que nenhum dos seus familiares, que estavam no veículo no momento do fato , foram atingidos pelos tiros. "Rapaziada, graça a Deus estamos todos bem. Só minha mãe que ficou muito assustada com a situação. Mas ela está bem mais tranquila. Agradeço demais pela preocupação de todo", explicou.

