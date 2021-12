Jogador do Bahia integra seleção do Brasileirão no PES 2013

O jogador Kleberson ainda não é uma unanimidade no time titular do Bahia neste Campeonato Brasileiro. No entanto, se depender das suas notas no novo Pro Evolution Soccer 2013, lançado no Brasil na última sexta-feira, 28, para Playstation 3 e Xbox 360, só vai ser possível tirar ele do time em caso de contusão.

Isso porque o jogador, titular na campanha do penta na Seleção Brasileira em 2002, possui uma das melhores notas na posição que atua. Acima dele, na Liga Brasileira do jogo, apenas Zé Roberto, do Grêmio. O jogador do Tricolor de Aço tem nota geral 82, enquanto o meia do Imortal possui 83 de 'overall'.

Outro brasileiro que segue bem cotado pelos gringos da Konami é o craque Ronaldinho Gaúcho. O jogador do Galo tem nota 89, uma das maiores do jogo e a maior entre jogadores que atuam no país. Neymar, do Santos, e Juan, do Internacional, dividem a vice-liderança, com over 84.

A Seleção do Brasileirão do PES 2013, composta apenas por brasileiros, seria essa (atuando no esquema 4-4-2):

TITULARES: Ceni (São Paulo, 83); Alessandro (Corinthians, 80), Juan (Inter, 84), Dedé (Vasco, 81) e Júlio César (Grêmio, 81); Klebérson (Bahia, 82), Zé Roberto (Grêmio, 83), Ganso (ainda no Santos, 80) e Ronaldinho (Atlético-MG, 89); Neymar (Santos, 84) e Luís Fabiano (São Paulo, 82)

BANCO: Dida (Portuguesa, 83), Ceará (Cruzeiro, 79), Henrique (Palmeiras, 78), Edu Dracena (77), Fábio Aurélio (Grêmio, 79), Gilberto Silva (Grêmio, 80), Maylson (Grêmio, 81), Elano (ainda no Santos, 78), Mancini (Bahia, 80), Lucas (São Paulo, 75),Vagner Love (Flamengo, 77) e Leandro Damião (Inter, 75)

Gringos que atuam no Brasil - O jogo também está bastante atualizado e conta inclusive com jogadores como Seedorf e Fórlan, já com as camisas de Botafogo e Internacional respectivamente.

Seedorf tem nota geral, como meia-atacante, de 82, enquanto Fórlan manteve a mesma nota da última versão do PES, 79. Outro gringo que poderia entrar na Seleção do Brasileirão é o meia do Palmeiras, Valdívia, que tem nota 76.

