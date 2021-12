Jogador do Bahia é convocado para Seleção sub-20

O técnico Rogério Micale convocou nesta sexta-feira, 23, o zagueiro Everson, do Bahia, para defender a Seleção Brasileira sub-20 em torneio realizado no Chile no mês de outubro. A Seleção Brasileira estreia na competição no dia 12 de outubro, contra o Uruguai. A competição é preparatória para o Sul-Americano do Equador 2017.

O jogador se apresentará no dia 2 de outubro junto ao restante do elenco e comissão técnica para iniciar os treinamentos na Granja Comary. No dia 8, os treinos já serão em solo chileno.

O defensor foi o único jogador atuando no Nordeste a ser convocado pelo técnico campeão olímpico. A competição conta com Brasil, Chile, Uruguai e Equador.

