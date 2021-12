Jogador da base do Bahia é negociado e treina no Real Madrid

O Bahia confirmou a negociação do meia Paulinho, de 18 anos, com um grupo de investidores espanhóis. Segundo a nota da assessoria do tricolor baiano, Paulinho fará testes em diversos clubes europeus, agendados pelos novos proprietários do seu passe. Na lista, está o Real Madrid, onde o atleta se encontra, postando até uma foto em uma rede social na sede do clube espanhol.

Ainda segundo a nota no site oficial do Esquadrão, o time baiano continua com um percentual (não divulgado) do jogador e, caso ele seja negociado em definitivo, receberá uma parte do valor da negociação.

Tido com um dos mais promissores jogadores da base do clube, Paulinho foi promovido ao elenco profissional no início de 2012, participando de treino com o grupo principal, mas acabou não sendo aproveitado nas competições oficiais. O jogador também

Paulinho é quarto jogador da base do Bahia vendido durante a gestão do presidente Marcelo Guimarães Filho. Antes, foram negociados o meia Maranhão (Cruz Azul, do México), o meia Ananias (Portuguesa-SP) e o volante Filipe (Rio Ave, de Portugal).



