Joel testa Jéferson no time titular e foca trabalho na zaga

Os jogadores do Bahia se reapresentaram no Fazendão e treinaram na manhã desta quarta-feira, 17, visando o confronto do próximo domingo, 21, contra o Juazeiro, pela sexta rodada do Baianão.

O técnico Joel Santana fez algumas mudanças no time que começou o último jogo com o Vitória da Conquista, testando Jéferson, Pablo e Zé Roberto na equipe titular.

Joel priorizou o trabalho no setor defensivo durante o treino tático que durou mais de duas horas. A defesa Tricolor é a mais vazada da segunda fase do campeonato, empatada com Juazeiro e Feirense, com nove gols sofridos em seis partidas disputadas.

Souza, em tratamento de uma lesão na coxa, Hélder (se recuperando de um cansaço muscular) e Neto, com dores no tendão de aquiles, foram as únicas ausências do coletivo desta manhã.

A novidade foi o retorno de Marcelo Lomba, que participou de um trabalho de fundamentos com os preparadores de goleiro. O arqueiro está recuperado de um corte sofrido no rosto no Ba-Vi de inauguração da Arena Fonte Nova, no dia 7 de abril, e deve ser time titular no próximo domingo, no Adauto Moraes.

