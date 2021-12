Joel tem uma única dúvida para escalar o Bahia

Joel Santana já anunciou que Pablo e Jéferson serão os substitutos de Neto e de Hélder, ambos lesionados, no jogo do próximo domingo, 21, contra a Juazeirense, fora de casa, pelo Campeonato Baiano.

Mas o meia-atacante Zé Roberto reclamou de dores musculares e virou mais um problema. Atento à precariedade do gramado do Adauto Morais, Joel afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 19, que não pretende correr riscos com o jogador. Se o atleta não tiver mesmo condições de jogo, o substituto deverá ser Marquinhos Gabriel

"Primeiro vamos esperar Zé Roberto. O doutor me explicou que tirou ele do treino de hoje porque o gramado estava muito pesado. Mas se ele tiver qualquer tipo de dor, qualquer incômodo, eu vou tirar ele do jogo para não acontecer o que aconteceu com o Souza. Porque parece um dos piores campos do campeonato", disse Joel.

O treinador aproveitou também para comentar a respeito da contratação do atacante Fernandão, e admitiu que teve conhecimento do atleta por meio de uma fita.

"Com a parada de Souza, que pode ser mais de 40 dias, a gente precisava de mais um atacante de área. Temos só o Obina. Não tem essa fartura de centroavante na praça, até financeiramente falando. Vi uma fita do jogador. Tentamos outros jogadores, mas não estavam em disponibilidade e nós precisamos com urgência. Precisávamos agir rápido e agimos rápido. Espero que ele chegue aqui e se apresente bem porque estamos em uma situação que não podemos errar", finalizou.

Time quase definido - De acordo com a formação que testou no treino coletivo desta sexta, Joel deverá escalar contra o Cancão de Fogo time formado por Omar; Pablo, Titi, Danny Morais e Magal; Fahel, Hélder, Jéferson e Rosales; Zé Roberto (Marquinhos) e Obina.

adblock ativo