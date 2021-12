Joel se irrita com fotógrafos em treino do Bahia

O treinador do Bahia, Joel Santana, se irritou com alguns repórteres fotográficos e cinematográficos no treino tático do tricolor na manhã desta terça-feira, 30, no Fazendão. Ao perceber que a atividade estava sendo filmada e fotografada, o comandante, que queria que o treino fosse secreto, pegou ar e jogou o boné no gramado.

No entanto, o fotógrafo do Jornal A TARDE, Lúcio Távora, um dos que foram retirados do treino após o protesto de Joel, disse que o técnico não avisou a assessoria do clube de que não queria imagens.

"Ele mandou a gente sair do campo e disse que não queríamos deixá-lo trabalhar. Depois que desligamos as câmeras, ele jogou o boné no chão", contou o fotógrafo, que flagrou o momento em que o acessório estava no gramado.

"Depois vocês colocarão nos jornais que eu estou nervoso", disse Joel.

Clima tenso - Mesmo classificado para a semifinal do Baianão, o Esquadrão não vive um clima tranquilo. Desde que o novo treinador assumiu a equipe no começo de abril, parte da torcida demonstra insatisfação com o seu retorno. Além de contestar o novo comandante, a diretoria também é alvo de vários protestos.

O Tricolor não vence uma partida há mais de um mês. O último triunfo da equipe foi no dia 24 de março, contra o Juazeirense pela segunda rodada da segunda fase do estadual. O Bahia também não vence em casa desde a reinauguração da nova Arena e acumula duas derrotas e dois empates, com apenas três gols marcados.

Problemas em campo - Se o clima fora de campo não é dos melhores, dentro dele Joel encontra mais complicações. Do time que vem atuando como titular, cinco atletas estão fora da primeira partida da semifinal, contra o Juazeiro: Fahel e Adriano estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e Hélder, Rosales e Obina, lesionados, também desfalcam o tricolor na próxima quinta-feira, 1º, na Fonte Nova.

Como se classificou em segundo lugar no Grupo 1 (com uma vitória e cinco empates), o Bahia não terá a vantagem de dois resultados iguais diante do Juazeiro. Caso o placar se repita nos dois jogos, o Juá avança a final. O Esquadrão precisa vencer o primeiro duelo, em casa, para tentar diminuir a pressão e encarar o jogo de volta, no sábado, 4, com mais tranquilidade e melhorar o ambiente no Fazendão.

