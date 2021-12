Joel Santana projeta triunfo para reverter vantagem

De acordo com o regulamento do Campeonato Baiano, o finalista que tiver acumulado melhor campanha na fase anterior terá a vantagem de jogar por dois empates para se consagrar campeão.

Uma vez que o Bahia entra na decisão contra o Vitória em desvantagem, o técnico Joel Santana afirmou em entrevista coletiva na última sexta-feira, 10, que o tricolor buscará um triunfo no primeiro jogo para chegar ao Barradão, na próxima semana, com a vantagem em favor do tricolor.

"Está definido que a gente tem que ganhar uma ou empatar a outra. Ou ganhar as duas. Nós temos que tentar tirar essa vantagem, e é isso que nós estamos pretendendo", disse Joel Santana.

O treinador tricolor comentou também a respeito do meia-atacante Zé Roberto, que se recuperou a tempo de jogar o Ba-Vi, e aproveitou para render elogios ao jogador.

"É um jogador que conheço há muito tempo. Zé Roberto, quando esteve no Flamengo, foi campeão brasileiro. O time era espetacular, e ele era um jogador essencial. Tem muita qualidade técnica e experiência", destacou.

Se Zé Roberto está em alta, o mesmo não pode ser dito sobre o meia argentino Paulo Rosales. Depois de fazer parte do time que perdeu por 2 a 0 para o Luverdense no meio da semana, o atleta parece ter perdido espaço com Joel.

"Vamos ver se vamos levá-lo (Rosales) para a concentração. Estamos acertando setor por setor para termos todos os setores fortes. No futebol tudo é possível, mas não sei se será nesse Ba-Vi", finalizou.

