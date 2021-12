Joel Santana é um dos temas mais comentados na internet

O novo comandante do Bahia, o técnico Joel Santana, anunciado pela diretoria do clube na tarde desta segunda-feira, 8, e que chega a Salvador ainda esta semana para assinar contrato, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante o dia.

Entre piadas, protestos e boas-vindas, os torcedores se manifestaram no Twitter, colocando a expressão "Joel Santana" nos Trending Topics Brasil. No site Trendsmap Joel liderou a lista dos 10 assuntos mais comentados na rede, no País. Durante parte da tarde, a expressão "Bahia", também esteve na lista.

O triunfo do Vitória sobre o Bahia na inauguração da Arena Fonte Nova no domingo, 7, ainda repercute no mundo virtual. Diversas montagens circulam também pelo Facebook, com os torcedores do Leão comemorando e curtindo a goleada em cima do arquirrival.

