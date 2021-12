Joel Santana é o novo treinador do Bahia

Menos de 24 horas depois da saída de Jorginho, o Bahia já tem um novo treinador: Joel Santana. O técnico comandou o tricolor em outras três ocasiões (1994, 1999 e 2011) e conquistou duas vezes o campeonato baiano. A previsão do próprio Joel é chegar em Salvador, pelo menos, na próxima quarta-feira, 10, para assinar com o clube e iniciar o trabalho no comando técnico do Esquadrão.

Até a manhã desta segunda-feira, 8, a diretoria do Bahia não negava, nem confirmava a negociação. Outros nomes foram cogitados, como Dorival Júnior e Cristóvão Borges, mas os dirigentes tricolores acabaram optando pelo experiente treinador, hoje com 63 anos.

Joel saiu do Bahia em fevereiro de 2012, quando pediu demissão para acertar contrato com o Flamengo. Durante a passagem pelo clube carioca, ele conquistou apenas nove vitórias em 22 partidas e está sem clube desde a saída do rubro-negro.

Um dos pontos que mais pesou para o acerto é o fato do treinador já ter trabalhado com a maior parte do elenco tricolor. Satisfeito com a negociação, o "papai Joel" diz acreditar no elenco do Bahia, confia no título baiano e convocou a enorme torcida para trabalhar junto com ele.

"Já tenho uma história no Bahia e sei que posso ajudar esse gigante mais uma vez. Conheço a maior parte dos jogadores e vou chegar para somar. O título baiano é possível, assim como boas campanhas na Copa do Brasil e Série A. Conto com o apoio da torcida tricolor para iniciarmos essa reação".

Em setembro de 2012. Joel passou por uma cirurgia no quadril e nos últimos meses se dedicou a sessões de fisioterapias para agilizar a reabilitação.

