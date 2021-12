Joel Santana é "homenageado" com perfil no Facebook

Após a presidente Dilma Rousseff e o prefeito de Salvador ACM Neto serem homenageados no Facebook com os humorísticos Dilma Bolada e Prefeito Netinho, foi a vez de Joel Santana, o novo treinador do Bahia, ganhar o perfil Joel Coach Santana de algum torcedor.

O perfil ainda é recente, mas já brinca com o inglês do treinador com frases impossíveis de traduzir como "Control de mete bai equipe praying de left de write in the 'midou'", dita por Joel quando ainda dirigia a seleção da África do Sul.

