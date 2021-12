Joel Santana busca 'Tri-Bicampeonato' no comando do Bahia

"Bi, bi, o Bahia é bi, tererê", cantavam os torcedores do Bahia em ritmo de funk em 1994. A música era claramente inspirada no hit Tyson Free ("Free! Free! Mike Tyson Free!"), que pedia a libertação do pugilista americano, condenado por estupro em 1992.

Aquele Baianão terminaria com o troféu tricolor no último minuto de jogo, com um gol heroico de Raudinei. No banco de reservas, comandando o tricolor, um então Joel Santana com 46 anos.

Saltemos no tempo. Em 1999, o Bahia conquistava um novo bicampeonato de forma pouco convencional. Uma manobra nos bastidores levou tricolores para a Fonte Nova e rubro-negros para o Barradão na finalíssima do Baiano.



Ambos, venceram por W.O. e se proclamaram campeões estaduais daquele ano - em 2005 a FBF determinou a divisão do título entre as duas equipes.

Joel Santana, então com 51 anos, comandava o Bahia, que tornava-se bicampeão por somar o título amealhado no ano anterior.

De gol milagroso no último minuto à uma polêmica disputa, os dois últimos títulos em sequência conquistados pelo Bahia passaram pelas mãos de Joel Santana.

O atual treinador, aos 64, tem a chance de repetir pela terceira vez a escrita. O Bahia é o atual campeão do Estado e, agora classificado para a grande decisão (dias 12 e 19 de maio), tem chances reais de duplicar o caneco.

Malandro, o treinador evita falar no assunto antes da bola rolar. "A final é uma história diferente. Temos que manter esse momento mais firme que estamos atravessando para chegar com força na final", disse o treinador, na coletiva pós jogo contra o Juazeiro, no último sábado.

