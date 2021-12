Joel Santana afirma interesse em retornar ao Bahia

Enquanto os jogadores do Bahia aproveitam folga nesta segunda-feira, 8, um dia após a derrota contra o Vitória na inauguração da Arena Fonte Nova, a diretoria do time inicia a busca por um novo técnico. Com a demissão do comandante Jorginho, ainda na noite de domingo, 7, alguns nomes para o cargo já são especulados pela crítica especializada. Na lista de possíveis substitutos - que conta com os nomes de Dorival Júnior, Cristóvão Borges, Vagner Mancini-, Joel Santana desponta como favorito.

Procurada pelo A TARDE, na manhã desta segunda, a diretoria do clube não confirma quais são os nomes estudados, nem quando será feito o anúncio oficial do novo treinador. Entretanto, em entrevista por telefone ao programa Globo Esporte, da TV Bahia, Joel Santana confirma negociação e interesse de retornar ao clube.

Joel Santana treinou o Bahia de setembro de 2011 até fevereiro de 2012, quando pediu demissão para acertar contrato com o Flamengo. Durante a passagem pelo clube, o treinador comandou os jogadores em 22 jogos. Foram nove triunfos, cinco empates e oito derrotas. Joel está sem clube desde a demissão do Flamengo, em julho de 2012.

Passagem pelo Flamengo - Joel assumiu o comando do Flamengo no início de fevereiro do ano passado, em substituição a Vanderlei Luxemburgo, e fracassou em todas as competições que disputou. Com o treinador, o Flamengo caiu na Taça Guanabara e na Taça Rio - os dois turnos do Campeonato Carioca. Na Libertadores, o time foi eliminado na fase de grupos. Assim, Joel iniciou o Campeonato Brasileiro sob pressão e caiu após um começo irregular no torneio nacional.

