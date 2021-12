Joel comanda coletivo e testa Fernandão no Bahia

O Bahia não faz gol há dois jogos no Campeonato Baiano. No total, balançou as redes sete vezes e ostenta apenas a quinta colocação, em número de gols marcados, entre os times da segunda fase do torneio.

Para dar fim ao jejum, o técnico Joel Santana precisa encontrar soluções no elenco. Nesta quinta-feira, 25, o treinador tricolor comandou treino coletivo para os reservas e viu pela primeira vez a movimentação do atacante Fernandão, recém-contratado do clube.

Já regularizado junto à CBF e já inscrito no Campeonato Baiano, o jogador é opção para Joel no jogo do próximo domingo, 28, contra o rival Vitória, pela última rodada da segunda fase do Estadual.

O lateral-direito Neto, recuperado de uma lesão muscular, também participou do coletivo e também virou opção para o treinador. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bahia de Feira fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia.

Na atividade, o time principal foi formado por Omar; Madson, Demerson, Diego e Jussandro; Toró, Feijão, Freddy Adu e Ryder; Adriano e Fernandão.

Entre profissionais e jogadores das divisões de base, a outra equipe treinou com Douglas; Neto, Brinner, Laércio e Erick; Dedé, Caio César e Caíque; Thuram, Kel e Alison. O elenco do Bahia volta ao batente às 15h30 desta sexta-feira, 26.

adblock ativo