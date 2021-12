Joel acertou em poupar os titulares do Bahia, diz Barroca

Com a decisão de levar o time reserva para o jogo desta quarta, 8, do Bahia contra a Luverdense, às 22 horas, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pela partida de ida da segunda fase Copa do Brasil, a responsabilidade de comandar o time ficou com o auxiliar técnico Eduardo Barroca, que assume o posto de interino pela oitava vez desde sua chegada no clube em 2011.

Em todas as oportunidades, Barroca assumiu o posto como substituto de um treinador demitido. Sua estreia foi após a saída de Rogério Lourenço, em 2011, quando comandou o Esquadrão na vitória sobre o Camaçari por 2 a 0. E seu retrospecto é animador: são seis vitórias (Camaçari, Flamengo, Itabuna, Conquista, Santos e Maranhão) e um empate (Coritiba).

Para Barroca, Joel acertou na decisão de poupar os titulares da partida da Copa do Brasil, visando a primeira partida da final do baiano contra o Vitória no domingo, 12, na Arena Fonte Nova. O técnico interino aponta como o principal motivo a longa viagem para o interior do Mato Grosso.

"A viagem é extremamente desgastante. Acho que o Joel está tranquilo com os jogadores principais. Está conseguindo descansar esses jogadores para a final de domingo. Até porque a Copa do Brasil nos dá a possibilidade de ter um segundo jogo em casa. Temos um grupo e todos são importantes. Estamos contando com eles para sair daqui com um bom resultado".

Mesmo com o time considerado reserva, Barroca rechaça a hipótese do Bahia ter menosprezado o Luverdense com este escola. "Em hipótese alguma subestimamos o Luverdense. Sabemos que é uma equipe forte, que tem um grande treinador, experiente. Mas viemos para cá, para fazer o nosso melhor. Temos jogadores experientes, que começaram a competição como titulares, contamos com o grupo para sair com um bom resultado".

