João Pedro sobre rodada dupla no sábado: "Uma festa imensa"

Após um início conturbado e derrota para o maior rival na Copa do Nordeste, o Bahia começou a viver seu melhor momento até então na atual temporada. O Esquadrão 'se vingou' no clássico e triunfou no duelo pelo Baianão, além de se classificar com bastante propriedade para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

O próximo passo do Tricolor está marcado para este sábado, 7, diante do Confiança, pela Nordestão. Em coletiva realizada nesta quarta, 4, o lateral-direito João Pedro fez um paralelo sobre a oscilação que o time viveu no início de 2020 e sobre o atual bom momento, ainda com margem para evolução.

"Eu acredito que seja um começo de trabalho. Mudaram peças do ano passado, então acredito que seja normal uma instabilidade. Alguns jogos não vão render igual. Acredito que a equipe tenha muito a crescer e fico muito feliz. Tem muito a crescer e formar uma equipe mais forte ainda", projetou.

Questionado sobre a preparação visando o próximo adversário, o defensor admitiu ainda analisar melhor a equipe sergipana. "A gente procura sempre estar estudando os adversários, vendo os detalhes. Como jogador da linha de defesa, gosto de estar estudando, olhando os adversários da parte ofensiva. Ainda tem o resto da semana para dar uma olhada".

Este fim de semana promete ser algo inédito para o Bahia. Pela primeira vez na história da Fonte Nova, o clube jogará duas vezes consecutivas no mesmo dia. No sábado, o duelo contra o Confiança ocorre às 16h, pelo torneio regional. E., às 19h, o time de transição entra em campo contra o Doce Mel, pelo Baianão.

"Acho bacana isso de rodada dupla. Parar a torcida, deve ser uma festa imensa, de poder ver os dois jogos. Para a gente também, que pode ficar para ver o jogo depois, acho muito interessante", opinou João Pedro.

