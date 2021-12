O atacante João Paulo, de 20 anos, foi um dos destaques da última Copa do Brasil Sub-20, quando foi titular em oito das nove partidas e o Tricolor chegou à decisão contra o São Paulo.

Promovido ao profissional no início deste ano, o garoto só recebeu a primeira chance mais contundente na quinta-feira, 2, diante do Altos-PI, pela Copa do Nordeste. Deu resultado: marcou um dos gols no triunfo por 3 a 0, o primeiro dele na categoria ‘de cima’.

Naturalmente, a emoção tomou conta do atacante, que reagiu no instinto. Primeiro, jogou-se no gramado, quando recebeu o carinho do camisa 9 Hernane, chamando os companheiros para comemorar.

Depois, correu para o banco, onde comemorou com os reservas – seus principais companheiros, afinal, nestes dias esperando por uma oportunidade. Por fim, abraçou o técnico Guto Ferreira.

Vitor Villar João Paulo sobre 1º gol como profissional: “Ficará marcado em minha vida”

“Fiquei emocionado. Foi numa noite muito especial, pois era a nossa volta à Fonte Nova. Foi uma sensação única, não consigo nem descrever. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, né? Ficará marcado em minha vida”, disse João Paulo nesta sexta, 3.

Antes do duelo com o Altos, João Paulo havia entrado em campo pelo Bahia apenas por 27 minutos. A primeira chance veio na Série B do ano passado, quando o Tricolor perdeu para o Bragantino fora de casa por 1 a 0. A outra, há um mês, quando entrou nos minutos finais contra o Jacuipense, e o Esquadrão empatou em 0 a 0, também como visitante.

A força para continuar tentando, segundo o próprio atacante, veio do técnico Guto Ferreira. “Ele veio conversando comigo, avisando que minha oportunidade chegaria. Acho que aproveitei da melhor maneira possível. Sou muito grato a ele e ao Faganello [Alexandre, auxiliar]”, disse.

Contrato no fim

João Paulo não pertence ao Tricolor. Veio para o Fazendão no ano passado, emprestado pelo São Paulo, para reforçar o time sub-20. Está cedido apenas até maio, com os salários pagos integralmente pelo clube paulista. Se algum outro time comprá-lo neste período, o Bahia leva 20% do valor. O clube também tem preferência em ficar com ele.

A priori, o Esquadrão não tem interesse em contratar o atacante, que deve voltar para o São Paulo em junho. Portanto, João Paulo tem três meses, no máximo, para mostrar que vale a aposta do Bahia.

“Não quero pensar em contrato neste momento. Estou fazendo o meu melhor, comecei a ter as minhas chances agora e eu estou focado em aproveitá-las. Como disse, sou muito grato à diretoria do Bahia. Deixo essa parte para os meus empresários”, comentou.

Nesta sexta, o Bahia divulgou os relacionados para enfrentar o Vitória da Conquista, no domingo, 6, às 16h, fora de casa. O atacante Maikon Leite e o lateral direito Wellington Silva foram relacionados pela primeira vez e podem estrear.

