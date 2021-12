João Paulo Penha é a novidade do Bahia para pegar o Paysandu

O Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 5, para o último treino no Fazendão antes da viagem para Belém, onde na terça-feira, 6, enfrenta o Paysandu, às 21h30, pela 30ª rodada da Série B.

Para a partida no Mangueirão, o técnico Sérgio Soares tem quatro desfalques: o mais sentido deles é do atacante Kieza, expulso na derrota por 3 a 1 no Ba-Vi do último sábado. Seu substituto mais provável, Roger, também está fora: o centroavante sofre de uma virose que já o havia tirado do clássico. O lateral esquerdo Ávine, com uma lesão numa panturrilha, e o direito Cicinho, com um problema muscular numa coxa, completam a lista.

A atividade teve a presença da imprensa liberada apenas durante o aquecimento. Nesse meio-tempo, foi possível constatar que o 'K-9' não treinou: desceu para o campo, mas ficou sentado num banco conversando com o coach do clube, Lulinha Tavares. Capitão do time, Kieza (que acabou autuado numa blitz da Transalvador na noite de sábado) quer viajar com o grupo para Belém, mas o Bahia não confirma se o atacante será liberado.

Quando a bola rolou, o comandante tricolor inovou: começou o treino de posicionamento com o meia-atacante João Paulo Penha no lugar de Kieza. O restante do time foi igual ao que entrou em campo contra o Vitória: Douglas Pires; Railan, Robson, Gustavo e João Paulo; Yuri, Paulinho Dias, Tiago Real e Eduardo; João Paulo Penha e Maxi Biancucchi.

Na atividade, Soares simulou o posicionamento do Paysandu e trabalhou as alternativas para anular as jogadas do adversário. João Paulo Penha e João Paulo se revezavam na marcação ao lateral-direito Yago Pikachu, principal ameaça do Papão. Zé Roberto e Jacó, dois possíveis substitutos para o camisa 9, começaram o treino do lado de fora do campo, num pequeno grupo que tinha ainda outros concorrentes à titularidade, como Rômulo e Souza.

O elenco embarca às 15h40 para a capital paraense.

Confira vídeo do momento do aquecimento:

Kieza nem desceu para treinar. Tá na academia. Daqui a pouco Sérgio fecha o treino do @ecbahia. Mais em @atarde pic.twitter.com/ZdnGN6CcEQ — vitor villar // (@vitorvillar) October 5, 2015

