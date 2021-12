João Paulo pede mais vontade no Bahia: 'É hora do algo mais'

Chegou a hora de esquecer o extra-campo. A diversão de cada jogador do Bahia, até 28 de novembro de 2015 - data da última partida da Série B -, tem de ser a vibração com cada gol marcado, com cada triunfo conquistado.

Os vários dias à disposição do elenco tricolor antes da partida contra o Oeste, neste sábado, em Osasco (SP), precisam embalar a equipe rumo ao acesso, principalmente com a confirmação de Charles Fabian como substituto de Sérgio Soares no comando técnico do time azul, vermelho e branco.

Então, o jeito é pisar nos campos da Segundona, comer grama e buscar os pontos necessários para o retorno ao G-4 e para a consequente classificação à Série A do Brasileirão.

Mantido como titular do Bahia, João Paulo acredita no acesso, mas pede o máximo de vontade possível de todos. "Agora é a hora do algo mais. Esse algo mais passa pelo jogo de sábado, importantíssimo nessa arrancada. Então, é dar o algo mais, uma atenção a mais. É suar um pouco mais a camisa, ter um pouco mais de vibração também. Qualidade todos temos, agora é impor nosso futebol, nossa camisa, que vai dar tudo certo", conta o atleta.

O atleta de 25 anos destaca outro ponto fundamental para o sucesso: encara cada jogo como uma final de campeonato. "Temos que virar a chave já neste jogo do Oeste. Temos alguns confrontos diretos, contra o Santa [Cruz], diante do Botafogo, mas o jogo mais importante é sempre o que está por vir. Então, a nossa arrancada começa por este jogo de sábado", justifica o lateral-esquerdo.

Apesar de ainda não ter demonstrado em campo o rendimento que a torcida espera, João Paulo aproveitou para dar uma dica a Charles: "Acho que se precisa de uma proteção maior na zaga. Jogávamos para frente, mas não encaixou o esquema", citou.

