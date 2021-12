João Paulo não treina e segue como dúvida no Bahia

O Bahia deu continuidade à sua preparação, na tarde desta sexta-feira, 23, visando o duelo contra o Botafogo, no próximo dia 31, em partida realizada no Engenhão (Rio de Janeiro). O dia foi de treinos táticos e técnicos em campo reduzido, no Fazendão.

A baixa ficou por conta do lateral esquerdo João Paulo, que saiu lesionado da vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma na última terça, e é dúvida para o confronto no Rio. Já o atacante Zé Roberto, recuperado da lombalgia, trabalhou o condicionamento físico.

O Esquadrão volta a treinar na manhã deste sábado, 24, no Fazendão. NO domingo, 25, o grupo terá folga.

