João Paulo é artilheiro do Bahia com 47 minutos jogados

Não tem sido fácil para o Bahia marcar gols neste Brasileirão. A falta de eficiência na hora de arrematar para a meta se tornou a característica principal do Esquadrão nas últimas sete partidas, nas quais o time empatou duas vezes e perdeu outras cinco. No período, a equipe marcou apenas três gols.

Desses três tentos, dois foram marcados pelo jovem João Paulo Queiroz, de 20 anos, que se tornou um dos artilheiros do Bahia. A curiosidade é que, até aqui, o atleta jogou apenas 47 minutos, distribuídos em quatro partidas.

23,5 23,5

Nesse curto período dentro das quatro linhas, porém, mostrou eficiência e precisão cirúrgica. O jogador precisa de apenas 23,5 minutos em média para balançar a rede. Mais impressionante ainda é o perigo que leva para a meta dos adversários. Até aqui, foram seis finalizações, o que dá uma média, aproximada, de um chute a gol a cada oito minutos.

8

Os dois gols marcados fizeram com que o jogador empatasse na artilharia do time com Edigar Junio, Vinícius e Régis. Para se ter uma noção da eficiência do atacante, mesmo sendo o único jogador de ataque a ter atuado em todos os jogos, finalizando mais vezes, 26 no total (12 certeiras), Zé Rafael anotou apenas um tento na competição.

O restante do time não tem acompanhado João Paulo na eficiência na hora de arrematar para as redes adversárias. Embora venha criando muitas oportunidades, o Bahia sofre para marcar. Contra o Fluminense, no último domingo, por exemplo, finalizou 17 vezes, sendo cinco delas no alvo. O rival, porém, finalizou bem menos, apenas seis vezes, sendo que uma delas foi certa – e originou o gol da equipe.

“O que está faltando é a bola entrar. A gente está trabalhando, estamos criando, estamos tentando ao máximo matar [a partida]. Ontem [domingo] foi questão de muito azar, a bola do Mendoza não ter entrado, a do Renê Junio... A gente vem trabalhando. O Jorginho conversa muito com a gente. Falta o detalhe”, analisou João Paulo.

Batalha fora de campo

Mesmo com a recente boa fase e os gols marcados, o que muitas pessoas não sabem é que o atacante tem enfrentado uma batalha fora do campo para se manter no peso ideal. “Tive uma lesão no pé e eu tenho problema com peso, eu ganho peso muito fácil, isso é uma coisa contra a qual eu venho lutando há um bom tempo. Venho me concentrando ao máximo fora de campo, na alimentação, em dormir cedo e acordar para vir treinar. Tenho que me controlar ao máximo. Tô me esforçando bastante para chegar num lugar melhor”, revelou.

O jogador ainda comparou os dois treinadores do Bahia nesta temporada: Guto Ferreira, que saiu para o Internacional, e Jorginho. “A filosofia dele é diferente da do Guto [Ferreira]. O Guto era mais agudo. Ele [Jorginho] gosta mais de trabalhar a bola, de chegar com clareza ao gol. Com Guto era mais rapidez, mais contra-ataque. É uma mudança para a gente. O Guto ficou aqui bastante tempo, a gente se adaptou ao jeito de jogar do Guto. Agora, estamos começando a pegar o jeito do Jorginho”, analisou.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo