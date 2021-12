João Marcelo lança candidatura à presidência do Bahia

O ex-jogador João Marcelo, campeão brasileiro pelo tricolor em 1988, confirmou nesta segunda-feira, 17, sua pré-candidatura à presidência do clube. A votação que vai eleger o novo presidente será realizada no dia 13 de dezembro.

No domingo, 16, Ronei Jorge, presidente da Terror Tricolor, também havia confirmado que irá concorrer. Eles se juntam a Antonio Tillemont, Marco Costa, Pedro Henriques e Rui Cordeiro.

A composição da chapa ainda não foi definida, mas, segundo o ex-zagueiro, três nomes são cotados. "Estamos conversando e analisando dentre as opções, qual o melhor nome para a vice-presidência", disse.

Ainda de acordo com o João Marcelo, a disputa pelo pleito não estava prevista e foi motivada por um apelo da torcida. "Não estava planejando, mas os torcedores viram que eu era um bom nome, e que o Bahia precisava de uma cara diferente. Me acho competente para o cargo, vou ganhar as eleições e unir forças", afirmou por telefone à reportagem de A TARDE.

Fazendo referência à queda do Muro de Berlin, que aconteceu no ano de 1989 na Alemanha, 'A Queda do Muro Tricolor' será o provável slogan de sua campanha, informou o ex-jogador. "Da mesma forma que foi derrubado o Muro de Berlin há 25 anos, é preciso derrubar o muro Tricolor, para que os torcedores tenham acesso ao clube, com transparência, finalizou.

