Jiu-Jitsu do Bahia ganha 12 ouros no Campeonato Baiano

A equipe do Bahia de Jiu-Jitsu conquistou 14 medalhas na 10ª etapa do Campeonato Baiano da modalidade, realizada na cidade de Valença, no último fim de semana.

O excelente desempenho dos lutadores na competição foi obtido através de doze medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Os atletas Valdir Reis e Pedro Tiago, juntos, levaram cinco medalhas douradas.

Agora, a equipe se prepara para a última etapa, que será realizada em Feira de Santana, no dia 1ª de dezembro.

