Jiu-jitsu do Bahia fatura ouro em seletiva do Mundial

Enquanto o Bahia busca classificação na Copa do Nordeste de futebol, a equipe de jiu-jitsu do Esquadrão comemora o resultado das últimas semanas.

O atleta tricolor William Ramos, da categoria peso-pesado, venceu a seletiva para o mundial de Adu Dhabi, nos Emirados Árabes e faturou outras duas medalhas em competições internacionais.

Ele subiu no pódio do São Paulo Open e do Mundial Submission, ambos disputados na capital paulista.

Wiliam se prepara agora para a etapa do circuito baiano de jiu-jitsu, que acontecerá em fevereiro, na cidade de Lauro de Freitas, e o Mundial de Adu Dhabi, no mês de abril.

