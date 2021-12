Jéferson garante que alegria voltou após contusão

A calmaria de uma fazenda em João Pinheiro (MG) foi essencial para Jéferson passar por todas as dificuldades deste ano - uma lesão no joelho que o deixou por mais de oito meses fora de campo -, e se tornar uma ótima opção para o Bahia.

"Gosto da fazenda do meu pai. No início, fiquei muito triste com a lesão e passei alguns fins de semana por lá", contou o atleta, que não estava sendo aproveitado depois de se recuperar da contusão, mas entrou no segundo tempo do empate com o Grêmio, por 1 a 1, no sábado, e foi bem: criou boas jogadas e deixou Souza e Elias na cara do gol, mas os atacantes perderam. "Fiquei contente com a atuação, só faltou sair o gol da vitória", lembrou o jogador.

Depois do retorno, Jéferson é uma boa alternativa para o lugar de Gabriel - que é dúvida -, no jogo contra a Portuguesa. Porém, ele só pensa em salvar o Bahia. "Vou lutar pelo meu espaço, mas independente de jogar ou não, quero manter o Bahia na Série A e, quem sabe, buscar a Sul-Americana", explicou o atleta, que agora brinca: "Meu pai é fazendeiro, mas eu tenho que correr muito para ser um"

