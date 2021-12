Jeanzinho e Tony são as novidades no Bahia contra Jacuipense

Com um triunfo e uma derrota em dois jogos no Estadual, o Bahia vai a campo, neste domingo, 22, diante da Jacuipense, precisando vencer. Para isso, o técnico Sérgio Soares conta com sua equipe praticamente completa.

Os únicos desfalques são o lateral Railan, que sofreu uma pancada no tornozelo no treino de sexta, e o goleiro Omar, lesionado no jogo de quarta, contra o Globo-RN. Os respectivos substitutos são Tony e Jean, conhecido como Jeanzinho por ser filho do homônimo ex-goleiro do Bahia nos anos 90.

Do outro lado, a Jacuipense, com um ponto em dois jogos, ainda luta por sua primeira vitória na competição.

