Jean pode ter última chance de fazer gol com a camisa do Bahia

Apesar de ainda não estar presente em nenhum dicionário oficial da língua portuguesa, o verbo 'mitar' já é uma realidade entre os usuários da internet e, especialmente, entre os fãs de futebol nas redes sociais.

Pode-se dizer que ‘mitar’, em livre tradução, teria aproximadamente o significado de ‘se transformar em mito ou realizar alguma coisa de maneira exemplar’. Pois é isso que pode acontecer, em um futuro próximo, com o goleiro Jean.

Nos últimos dois jogos do Esquadrão, o arqueiro, que acabou de completar 22 anos em outubro, teve suas primeiras oportunidades de cobrar faltas durante uma partida.

Jean sempre se destacou por ser um goleiro que sabe jogar com os pés. Com esse dom, o jogador também se destacava nos treinos como bom cobrador de faltas, mas nenhum treinador havia dado esta oportunidade a Jean.

Foi só após a chegada de Carpegiani, que rasgou elogios ao goleiro Tricolor, que Jean ganhou a chance contra o Santos, na última quinta, na Fonte Nova. Nervoso, a cobrança acabou na barreira.

No domingo, 19, na derrota para o Sport, Jean deve mais duas oportunidades. Na primeira, novamente a bola foi na barreira. Mas, na segunda, o goleiro mostrou sua habilidade e por muito pouco não ‘mitou’ e marcou seu primeiro gol.

“Infelizmente, a bola acabou batendo ali no travessão. Mas é continuar trabalhando, como sempre venho fazendo, para me aperfeiçoar cada dia mais. E, com fé em Deus, nas duas próximas rodadas tentar fazer meu gol”, disse Jean.

Além de tentar manter o Bahia na briga por uma vaga na Libertadores nesta reta final de Brasileirão, os próximos dois jogos podem ser os últimos de Jean vestindo a camisa do Tricolor baiano.

Caso isso se confirme, a partida de domingo contra a Chapecoense na Fonte Nova será a última oportunidade de Jean marcar um gol com a camisa do Bahia diante do seu torcedor.

O site Globoesporte publicou matéria nesta segunda-feira, 20, afirmando que as diretorias de Bahia e São Paulo já teriam chegado a um acordo verbal para a venda de Jean, mas que a negociação só seria concretizada após a eleição presidencial do Bahia, no dia 9 de dezembro.

Questionado sobre os rumores, Jean afirmou que, no momento, nada ainda foi passado para ele. “Quanto à especulação do São Paulo, estou focado apenas no Bahia. Não estou sabendo. Meu foco agora é botar o Bahia na Libertadores”.

Mas as informações de bastidores são que o atleta deu sinal verde para a negociação. Até mesmo seu pai, o ex-goleiro do Bahia Jean Fernandes, já afirmou que o filho lhe confidenciou que gostaria de jogar no São Paulo.

Comparação com Ceni

Boa parte dessa vontade de atuar no São Paulo se deve ao fato do Tricolor paulista ter sido a casa onde surgiu um dos ídolos de Jean, o goleiro e agora técnico Rogério Ceni, o ‘mito’, como foi eternizado pela torcida são-paulina.

Em um vídeo que voltou a circular nas redes sociais após os rumores da negociação com o São Paulo, o goleiro Jean aparece fazendo um belo gol de falta durante um treino, e após ‘mitar’ na cobrança, diz para a câmera: “Eu sou o novo Rogério Ceni”.

Jean afirmou que foi mal interpretado, e que a fala foi uma homenagem ao ídolo. “O Rogério Ceni já fez a história dele. Às vezes, sou até mal interpretado, por falar que vou ser o novo Rogério Ceni. Ele é um ídolo para mim, um cara que abriu as portas para os goleiros do Brasil baterem falta. Então não quero me comparar nunca a ele. Ele é um ídolo, um mito, como a torcida do São Paulo chama. Eu venho trabalhando. Ele já tem a história dele. Eu vou procurar fazer a minha”.

Jean, além do jogo de domingo, terá outra chance de fazer história e ‘mitar’ com a camisa do Tricolor baiano, mas desta vez fora de casa.

E será justamente contra o São Paulo, no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão. É aguardar para ver os próximos passos da carreira do arqueiro. Mas a torcida do Bahia espera que a fase artilheira comece com o manto do Esquadrão.

