Jean não melhora da amidalite e reserva ganha nova chance

Na primeira partida em que não contou com o goleiro Jean na Copa do Nordeste, o Bahia perdeu sua invulnerabilidade na competição. O triunfo sobre o Sergipe por 4 a 2, em Aracaju, foi ótimo, mas os dois gols sofridos – o primeiro em falha do arqueiro substituto Anderson – acenderam alerta.

Jovem talento em ascensão, Jean não atuou no Batistão por conta de uma amidalite. Nesta quinta, 30, o jogador continuava febril e com dores no corpo, o que, segundo informações do departamento médico tricolor, deve deixá-lo de fora também do duelo de volta com o Gipão, domingo, às 18h30, na Fonte Nova.

Assim, com a classificação às semifinais do Nordestão já encaminhada, a partida servirá como mais um teste para Anderson, veterano de 33 anos que vive sua primeira chance em um clube de grande porte na carreira. Por enquanto, nos sete duelos que fez em 2017, levou quatro gols (média de 0,57 por partida). Jean disputou 10 jogos e foi vazado só duas vezes (média de 0,2).

A expectativa é que o garoto de 21 anos esteja à disposição do técnico Guto Ferreira para o Ba-Vi do próximo dia 9. Na zaga, entretanto, é possível que haja novidade já neste domingo. O zagueiro Jackson, totalmente recuperado de uma inflamação no joelho que o tirou de ação desde o início deste mês, tem trabalhado a parte física nos últimos dias e pode enfrentar o Sergipe.

Sua participação dependerá do que acontecer nesta sexta-feira, 31. Caso treine com bola e corra tudo bem, ele vai para o jogo.

Os ingressos para a partida na qual o Bahia busca seu 17º triunfo consecutivo em casa começaram a ser comercializados nesta quinta na internet – pelo site da Arena – e nos pontos físicos de venda: balcões da Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia, Lojas Oficiais do Tricolor nos shoppings Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco, além da própria Fonte Nova. Os preços vão de R$ 15 a R$ 140, no Lounge Premium.

Equatoriano no sub-20

Desde segunda-feira no Fazendão, o meia equatoriano Harold Carcelén, 20 anos, deve assinar nos próximos dias por três anos com o Bahia e defender, inicialmente, o time sub-20. Carcelén já disputou sete jogos pelo profissional da LDU e fez um gol.

adblock ativo