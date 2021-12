Jean mostra ansiedade para jogo contra o Dragão

Serão 14 dias de preparação, no total, para a partida diante do Atlético-GO, na próxima segunda-feira, 11, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 23ª rodada do Brasileirão. Apesar de reconhecer a importância dessa pausa na competição para os treinamentos, o goleiro Jean se mostrou ansioso para a partida diante do lanterna do Brasileirão.

“O período está sendo bom para trabalhar, para entrosar o grupo. Por outro lado é ruim porque a gente queria jogar já depois de domingo, para apagar aquela imagem ruim. Mas que bom que está chegando a partida contra o Atlético-GO”, comentou.

Apesar da fragilidade do adversário, Jeanzinho não acredita que será uma partida fácil. “Não tem moleza, eles venceram poucas partidas, mas ganharam do líder dentro da casa deles. Não tem partida fácil no Brasileirão. Vamos lá respeitando eles, vai ser um jogo muito complicado, mas queremos sair com o triunfo de lá”, disse.

Em dois períodos

Nesta terça, o Bahia foi a campo e fez atividades em dois períodos, com direito a um coletivo durante a tarde, quando o técnico Preto Casagrande começou a esboçar o time que deve entrar em campo contra o Dragão.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

