Jean festeja aniversário atrasado nas graças da torcida e do técnico

O que aconteceu na sua vida nos últimos 365 dias? Para o Bahia e em especial para o goleiro Jean, que completou 22 anos na última quinta, muita coisa mudou. E para melhor.

No fim de outubro de 2016, Jean amargava a reserva de Muriel e acompanhava do banco o martírio do tricolor na luta pelo acesso – o time estava fora da zona de classificação para a Série A faltando um mês para o fim da competição.

Hoje, a história é outra. Jean virou titular absoluto, atuando em todas as 31 partidas do Bahia no Brasileirão. Elogiado pela torcida e imprensa, Jean também já conquistou a confiança do técnico Carpegiani.

“Jean é um belo goleiro. É difícil você ter um goleiro que te dê essa segurança. Pode tomar gol como tomou no Ba-Vi, mas te passa segurança”.

Na chegada nesta segunda-feira, 30, a Salvador, Jean foi recepcionado por um grupo de torcedores, que levaram alguns mimos para celebrar seu aniversário e suas boas atuações, como no empate contra o Flu no Rio.

“Não sou muito fã de chocolate, vou comer um pouco, mas vai ficar mais pra minhas filhas. Prefiro balas, pirulitos”, disse Jean, que apesar da precoce maturidade na profissão e da paternidade, ainda não perdeu o gosto por doces.

Adversários diretos

Na reta final do Brasileirão, o Bahia enfrenta nas próximas rodadas dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento: a Ponte Preta (17º lugar), domingo, às 17h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, e o Avaí (18º), na quarta (8), às 18h30, na Ressacada, em Florianópolis.

Para o goleiro Jean, a meta é ganhar os dois jogos para garantir um final de campeonato mais tranquilo.

“São dois concorrentes diretos, são jogos de seis pontos. É final de campeonato. Não podemos perder nenhum ponto contra eles”.

