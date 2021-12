Jean é vendido ao São Paulo; Bahia fica com Régis e pode trazer Maidana

Atinta da caneta do presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, finalmente começou a entrar em ação na montagem do elenco para a temporada 2018.

Momentos antes de oficializar a venda do goleiro Jean para o São Paulo, nesta sexta-feira, 22, no programa de rádio oficial do Bahia, o mandatário do Tricolor baiano usou sua conta no Twitter para ilustrar as intenção com a saída do jovem atleta de 22 anos. “As peças devem ter forma conjunta e harmônica. São muito mais poderosas do que as somas individuais. Movimento não pode ser aleatório, é preciso ter um objetivo. Às vezes é necessário queimar algumas peças, é preciso abrir mão de algumas coisas em busca de algo maior. É xadrez”, postou o dirigente na rede social.

O ‘xadrez’ em questão é a orquestração da venda de Jean com bons valores e atletas envolvidos na negociação. O goleiro foi vendido ao São Paulo por aproximadamente R$ 9 milhões, referentes aos 70% do passe do goleiro que pertenciam ao Esquadrão. Além disso, o Tricolor paulista negociou com o Sport a compra do meia Régis, usando os 45% que tinha propriedade para facilitar a transação, passando os direitos federativos do jogador para o Bahia. Régis assina com o Esquadrão um contrato de três anos.

Além de Régis, Bellintani confirmou que o São Paulo passará mais um jogador ao Bahia em definitivo como parte da transação por Jean.

O interesse do Esquadrão é no zagueiro Iago Maidana, 21 anos, que pertence ao São Paulo e disputou a Série B deste ano como titular no Paraná. Inicialmente, o interesse do jogador seria por atuar pelo time paulista, mas o fato de que questões da sua compra tiveram consequências na queda do ex-presidente são-paulino Carlos Miguel Aidar pode facilitar a vinda do atleta para Salvador em definitivo.

Guto pode voltar

Outra peça importante na montagem do elenco para 2018 pode ter tido uma movimentação importante. O técnico Guto Ferreira foi sondado pela direção tricolor para voltar ao Fazendão. Segundo declaração do empresário do treinador, Adriano Spadoto, ao site Globoesporte, o acerto pode sair em breve. Guto voltaria ao Bahia apenas oito meses depois de ter deixado o clube para assumir o Internacional, onde ajudou o time gaúcho a conquistar o acesso à Série A, mas acabou demitido antes do fim da competição.

