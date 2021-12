Jeam ganha chance e deve ser titular contra o Serrano

A referência no ataque tricolor deve estar em casa. Pelo menos foi o que apontou o técnico Marquinhos Santos nos treinos desta sexta-feira, 28, ao entregar o colete do time titular para o garoto Jeam, no último treino realizado antes do segundo jogo da semifinal, contra o Serrano, neste sábado, 29, às 16h.

O atacante atuou bem nas três partidas que entrou no segundo tempo, marcando, inclusive, o gol de empate do Bahia no primeiro jogo na quarta, 26, em Teixeira de Freitas.

Titular no ataque tricolor, Rhayner reclamou de dores na panturrilha e desfalcou a equipe nas atividades. O atleta permaneceu no departamento médico fazendo tratamento no local.

Outro desfalque no coletivo foi o lateral Guilherme Santos, que chegou a entrar em campo, mas pediu para ser substituído por conta de um incômodo na coxa e é dúvida para o duelo de volta.

Por outro lado, o meia Lincoln, que desfalcou a equipe na último jogo, treinou normalmente e vai para o jogo.

Galhardo fora por dois meses

Depois de ser substituído no jogo contra o Jacuipense, no dia 6 de março, o lateral Galhardo foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo direito. No entanto, exames mais detalhados constataram que o atleta sofreu uma fratura no pé direito e terá que passar por uma cirurgia neste sábado.

O atleta será desfalque na equipe por pelo menos dois meses. Para a posição, o Bahia conta com os jovens Madson e Railan, além do recém-contratado Diego Macedo, que teve boa aparição na duas primeiras partidas com a camisa tricolor e deve ser mantido no time titular.

adblock ativo