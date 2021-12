Jaques Wagner e ACM Neto se associam ao Bahia

Alguns torcedores ilustres do Bahia também aderiram à campanha de sócios iniciada na última quinta-feira, 25, e que atingiu mais de nove mil filiados no primeiro dia. O governador Jaques Wagner e a primeira-dama Fátima Mendonça garantiram filiação.



O prefeito ACM Neto participou do recadastramento de sócios, que termina nesta sexta, 26, juntamente com seu pai, o ex-senador ACM Júnior.

O interventor Carlos Rátis estuda a possibilidade de colocar para o torcedor postos de filiação na Arena Fonte Nova durante os dois próximos jogos do Bahia no estádio.

O principal trunfo para a campanha massiva de sócios é a redução do preço da joia (taxa fixa de associação, que saiu de R$ 300 para R$ 10). O valor da mensalidade, contudo, continua mantido: R$ 40.

Além da internet - no site sociodobahia.com.br -, o torcedor pode se filiar em espaços físicos disponibilizados pela interventoria, como a Casa do Tricolor, algumas Lojas 88 e na loja Bora Bahêa.

Não confundir - A abertura para sócios promovida pela interventoria não tem nada a ver com o programa Torcedor Oficial do Bahia, que continua valendo para os tricolores que querem apenas garantir seus ingressos para os jogos.

Como era o título antigo de sócio:

Valor da joia: R$ 300

Mensalidade: R$ 40

Participação: Pelo estatuto, quem fazia a associação ao Bahia precisava esperar um prazo de carência de 12 meses para votar nas assembleias

Vantagens: Frequentar a antiga sede de praia do Bahia, desapropriada há cerca de um ano

Como é o título atual de sócio:

Valor da joia: R$ 10

Mensalidade: R$ 40

Participação: Informação de bastidores dá conta que, na assembleia marcada para 15/8, ficará definido que os novos sócios poderão votar

Vantagens: Prioridade na compra de ingressos e desconto na compra de produtos nas lojas credenciadas. O sistema ainda será definido.

