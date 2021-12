Jael está a um passo do retorno ao Bahia

Somente uma inesperada reviravolta pode fazer com que o centroavante Jael não retorne ao Bahia em 2015. O Tricolor já tem todos os detalhes do contrato acertado com o jogador, empresário e São Caetano (detentor dos seus direitos federativos e 40% de seus direitos econômicos), restando apenas a assinatura do termo por parte dos envolvidos na negociação.

O acordo só não foi fechado ainda porque parte dos direitos econômicos de Jael pertence a um fundo de investimentos. Alguns dos membros deste grupo estão em viagens de final de ano e é necessária a assinatura de todos para que haja a liberação do jogador.

O presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, confirmou essas informações para a reportagem nesta quinta-feira, 1º. "Realmente só restam alguns detalhes burocráticos. Não podemos anunciar oficialmente ainda, mas o acordo já está praticamente fechado", disse.



O mandatário também confirmou que contrato com Jael seria de duas temporadas, com uma extensão automática para três caso o Tricolor conquiste o retorno para Série A durante este período.

Sobre a grave contusão no tornozelo esquerdo que tirou Jael da temporada 2014, em setembro, Sant'Ana diz que o Bahia mandou um médico a São Paulo para avaliar o atleta e que a cirurgia nos tendões a qual foi submetido foi bem sucedida.

"Esperamos que ele esteja bem já no início de março", comentou o presidente. A reportagem, contudo, apurou que a recuperação do centroavante está acelerada e que é possível que ele esteja a disposição do técnico Sérgio Soares no início de fevereiro.

Em relação a valores da negociação, Sant´Ana não entrou em detalhes. Sabe-se apenas que o salário de Jael no Joinville, onde estava emprestado até dezembro e marcou 12 gols na Série B, era de R$ 80 mil.

Seu contrato com o São Caetano vai até maio de 2016, mas como o clube paulista foi rebaixado para a Série D e está na A2 do Paulista, não tem condições arcar com os altos vencimentos do artilheiro, o que favorece o Bahia na hora de negociar uma redução da multa contratual.

Dois atletas contratados

Marcelo Sant´Ana também confirmou que o Bahia já assinou contrato de um meia-atacante e um zagueiro, mas que estes só serão anunciados oficialmente na segunda-feira, no dia da reapresentação do elenco para a temporada 2015.

"Além deles, pretendemos anunciar no mesmo dia o próprio Jael e mais um outro jogador. Essa negociação também já está avançada", revelou o dirigente, sem especificar a posição do atleta.

Especula-se, contudo, que este seria o lateral-direito Tony, que pertence ao Grêmio, e atuou no ano passado pelo Criciúma. Matéria publicada no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, dá como certa a negociação entre os tricolores gaúcho e baiano.

