Jackson sente joelho e desfalca Bahia diante do Paraná

O Bahia tem uma baixa importante para o jogo de quarta, 8: Jackson. O zagueiro sente um incômodo no joelho e não foi relacionado para encarar o Paraná, no Durival Britto, em Curitiba, pelo jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.

O desfalque chama mais atenção porque o Esquadrão ainda não sofreu gols com Jackson e Tiago, que são os titulares. Os dois atuaram juntos em cinco jogos no total.

Na última partida com eles em campo, na qual o time comandado por Guto Ferreira goleou o Altos por 3 a 0 (Copa do Nordeste), Tiago foi substituído por Lucas Fonseca – que é a primeira opção de Guto no banco e terá a sua chance no time A.

"É um fato novo. Claro que eu e o Lucas já jogamos. Tem o Eder também, que vem bem. Então é tranquilo, não vai ter problema nenhum. A gente está entrosado, treina juntos. O grupo está concentrado, consciente de que vai fazer grande partida", explicou Tiago.

A outra opção relacionada para a zaga é Eder, que também quebra um galho como lateral-direito. Mas o técnico Guto Ferreira havia deixado claro em outra oportunidade que Lucas, mais experiente – 31 anos, enquanto Eder tem 21 –, é o reserva imediato da defesa tricolor.

Sobre o duelo com o Paraná, Tiago sabe que será complicado. "Estamos ansiosos para que aconteça esta partida. Jogo difícil, vamos em busca da vitória. São 90 minutos para definir nosso futuro no campeonato e estamos preparados para conquistar nossa vaga. Somos de Série A e gera uma certa pressão, mas eles em casa também", contou Tiago.

O Esquadrão deve encarar o Paraná com a seguinte escalação: Jean, Eduardo, Lucas Fonseca, Tiago e Armero; Edson, Juninho e Régis; Diego Rosa, Zé Rafael e Hernane.

Autor do gol do triunfo sobre o Vitoria da Conquista, pelo Baianão, no último domingo, Diego Rosa garante: "Vamos buscar o triunfo".

