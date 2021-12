Jackson projeta 'duelo de seis pontos' contra o Botafogo

Após um ano difícil em 2017, quando ficou no estaleiro devido às graves lesões no joelho, o zagueiro do Bahia, Jackson, vem voltando ao gramado aos poucos. O jogador realizou duas cirurgias no mesmo joelho, fez tratamento para uma hernia disco, passando grande parte da temporada passada no departamento médico do clube.

"Foi um momento muito difícil o que eu passei. Eu, minha família e meus amigos mais próximos sabemos a luta que foi. Sou muito grato a Deus pela nova oportunidade que ele tem dado na minha vida. A explicação que eu tenho para tudo isso é Deus", comentou de forma emocionada.

O defensor jogou três partidas pela equipe sub-23, que disputa o Brasileiro de Aspirantes, e está voltando a atuar pela equipe principal, onde jogou na decisão das oitavas de final contra o Botafogo. Na penúltima rodada da Série A, o zagueiro foi titular e jogou contra o Grêmio, mas acabou sendo expulso no começo do segundo tempo após uma entrada em Juninho Capixaba.

"Graças a Deus voltei e bem. Infelizmente teve uma expulsão logo de inicio, não era esperado. Acho até que o arbitro colocou a mão na consciência e viu que não era para tanto. Ele é humano, pode errar também, mas espero que não erre mais contra a gente. Mas agora é só alegria e quem sabe fazer alguns ainda esse ano", afirmou Jackson.

Na entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 17, o zagueiro relembrou quando foi a última vez que ele esteve na frente dos repórteres, na sala de imprensa do Fazendão.

"Eu me recordo da última coletiva, não lembro a data, mas me recordo da pauta era o retorno aos treinos. Mas graças a Deus hoje é um patamar diferente. Saudade a gente tem, isso para a gente era rotina, até brinquei com vocês se eu ainda me lembrava como que funcionava", brincou o zagueiro.

O jogador foi expulso na partida contra o Grêmio, válida pela 28ª rodada do Brasileirão, e cumpriu suspensão no último jogo, contra o Paraná. Com isso, Jackson está à disposição do técnico Enderson Moreira para o confronto contra o Botafogo, no sábado, 20, às 16, no Rio de Janeiro.

"É uma reta final importantíssimo para a gente. Essa situação da parte debaixo da tabela tem incomodado muito a gente. Queremos sair dessa situação o mais rápido possível. É confronto direto, é um jogo de seis pontos. Ganhando, deixamos o Botafogo um pouquinho para trás. O objetivo é fazer um bom jogo trazer o triunfo para casa", comentou.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

