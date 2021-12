Jackson passará por cirurgia e deve desfalcar o Bahia por até 60 dias

O zagueiro do Bahia, Jackson, que sofreu uma fratura no rosto durante o jogo pela Copa do Nordeste, passará por cirurgia para correção do desvio de alguns fragmentos, segundo O coordenador médico Dr. Luiz Sapucaia. Sua recuperação total deve acontecer em 60 dias.

Jackson levou uma pancada no rosto, no último lance do primeiro tempo, na partida contra o Salgueiro, no domingo, 24, e precisou ser encaminhado a um hospital. Internado, o atleta passou por exames, ainda no domingo e, segundo Sapucaia, na tarde desta segunda-feira, 25, possivelmente o defensor passará por um procedimento cirúrgico.

Na reta final do Campeonato Baiano, e jogos importantes do Nordestão e Copa do Brasil, o Bahia provavelmente terá o desfalque do atleta, já que sua recuperação total só deve acontecer no meio do mês de abril.

