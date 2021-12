Jackson passa por cirurgia e deve desfalcar tricolor por até 45 dias

Ausente dos últimos três jogos do Bahia, o zagueiro Jackson passou por uma cirurgia no joelho, na manhã desta segunda-feira, 22. Segundo informações divulgadas pelo clube, o procedimento foi uma videoartroscopia, realizado de forma considerada bem sucedida. A previsão é que Jackson desfalque o Bahia de 30 a 45 dias, a depender da evolução do atleta.

Titular absoluto na campanha que rendeu o acesso à Primeira Divisão do Brasileirão no ano passado, Jackson só entrou em campo em oito dos 29 jogos do Bahia na temporada. Ele atuou pela última vez no dia 7 deste mês, no 0 a 0 contra o Vitória, pela final do Campeonato Baiano.

adblock ativo