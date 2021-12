Jackson passa por cirurgia e agradece apoio nas redes sociais

O zagueiro Jackson, do Bahia, passou por uma cirurgia devido a uma fratura no rosto, e utilizou as redes sociais para agradecer o carinho e as mensagens positivas para o episódio. O atleta ressaltou ainda ter ficado triste por sofrer outra lesão na carreira.

"Mais um obstáculo que vou ter que superar", diz o defensor, que já se recupera em casa e deve ficar de fora dos planos tricolores por cerca de dois meses.

Na partida contra o Salgueiro, no último domingo, 24, pela Copa do Nordeste, Jackson sofreu uma fratura no rosto após uma cotovelada, e precisou deixar o estádio direto para o hospital, onde foi indicada a necessidade do procedimento cirúrgico.

Jackson agradeceu o carinho nas redes sociais

