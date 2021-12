Jackson faz cirurgia e fica fora de 6 a 8 meses

Com apenas oito partidas realizadas este ano e acumulando problemas físicos como lesão no joelho e hérnia de disco, o zagueiro Jackson passou por nova cirurgia, desta vez em São Paulo, e não joga mais em 2017.

De acordo com o médico Luiz Sapucaia, o atleta apresenta desgaste na cartilagem do joelho em que realizou operação de reparo no menisco, além de uma deformidade chamada joelho valgo (torto para dentro).

Sapucaia assegura que esta cirurgia, indicada pelo departamento médico do Bahia, vai corrigir o problema e informa que o prazo de recuperação varia de seis a oito meses

