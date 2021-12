Jackson celebra retorno aos treinos após um ano fora

Após quase um ano sem jogar uma partida oficial, o zagueiro Jackson teve, nesta terça-feira, 17, um bom motivo para comemorar.

Enquanto todo o restante do elenco tricolor aproveitava o segundo dia de folga após as derrotas seguidas fora de casa para o Blooming e o Internacional, Jackson voltou a treinar com bola e chuteira no Fazendão após longo período afastado até mesmo das atividades de treino no campo.

“Hoje é um dia de muita alegria e emoção, depois de um tempo árduo, de muita desconfiança, muita dor, muito sofrimento e muito trabalho. Somente os meus familiares e meus amigos mais próximos sabem o que eu passei por todo esse tempo para chegar nesse estágio… Para aquelas pessoas que pensam em desistir, eu aconselho que persista, todo seu esforço valerá a pena!”, escreveu Jackson em sua conta na rede social Instagram, para comemorar o retorno aos treinos.

Jackson chegou ao Bahia em maio de 2016, quando foi comprado junto ao Internacional, na gestão do presidente Marcelo Sant’Ana, para compor o elenco tricolor na Série B daquele ano.

O zagueiro rapidamente se firmou como titular no Esquadrão, atuando em 33 das 38 partidas na campanha do retorno à Série A.

Entretanto, em 2017 o zagueiro começou a conviver com uma série de contusões, só entrando em campo em sete jogos: cinco pela Copa do Nordeste e dois pelo Baiano. A última delas foi o segundo Ba-Vi das finais do estadual, no Barradão, no dia 7 de maio.

Em maio, veio a primeira contusão, ao sofrer um trauma no joelho e passar por uma videoartroscopia.

Em agosto, foi diagnosticado com uma hérnia de disco, ficando mais um tempo fora. Em outubro, mais um imprevisto: foi obrigado a tratar de um desalinhamento nos membros inferiores do joelho, indo fazer o tratamento em São Paulo.

A previsão é que Jackson tenha condições de jogo a partir de junho. O atleta, que completa 28 anos no próximo dia 1º de maio, tem contrato com o Bahia até dezembro de 2019.

Missão quase impossível

A equipe sub-20 do Esquadrão entra em campo nesta terça, às 15h, em Itu, interior de São Paulo, para enfrentar o Palmeiras com uma ingrata missão: reverter a vantagem conquistada pelo time paulista, que venceu o jogo de ida por 3 a 0.

Para avançar, o Tricolor precisará vencer por quatro gols de diferença. Triunfo por três gols leva a partida para as cobranças de pênaltis.

adblock ativo