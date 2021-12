Jackson ansioso por gramado da Fonte Nova

O retorno ao gramado da Fonte Nova é o que mais anima o zagueiro Jackson, um dos titulares de Guto Ferreira, para o confronto com o Altos-PI, pela 4ª rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Segundo ele, o Esquadrão se prejudicou muito com o estado ruim do gramado do Lindolfo Monteiro, em Teresina, onde aconteceu o primeiro duelo, que acabou em 0 a 0.

“É um time qualificado, tem suas virtudes principalmente no contra-ataque, que é muito rápido e pode definir o placar numa jogada. Lá a gente sofreu muito com o campo, enquanto eles estavam acostumados. Na Fonte vai ser totalmente diferente”, disse.

O Tricolor volta à sua casa oficial depois de mais de três meses. Neste período, a Fonte Nova aproveitou as férias do futebol para reformar o gramado da arena. “Ano passado estava um pouco ruim, mas não tinham tempo para cuidar dele. Agora não, tiveram um tempo legal, e temos uma expectativa enorme para ver como ficou”, disse Jackson.

“A gente vem sofrendo nesse ano com muitos campos que não têm condições de jogo. Então é óbvio que estou feliz de voltar para a Fonte e ter a expectativa de desempenhar um bom futebol com um excelente gramado”, completou.

Depois de dois dias de folga durante o Carnaval, o grupo se reapresentou nesta terça-feira, 28, no Fazendão para um treino tático.

A boa notícia ficou por conta da participação dos lateral Wellington Silva e Matheus Reis, que vêm se recuperando de uma lesão. O atacante Maikon Leite também participou normalmente, e pode até estrear na quinta, 2, contra o Altos, mas ainda não há confirmação.

Ainda se recuperando de lesão no tendão de aquiles, o atacante Edigar Junio desceu para campo nesta terça, 28, e fez um trabalho físico. Ele deve precisar de pelo menos mais uma semana para voltar a jogar.

adblock ativo