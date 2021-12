"Já foi o tempo do Bahia brigar para não cair", afirma o volante Flávio

Após a quebra da sequência de triunfos do Bahia no Brasileirão diante do Fortaleza, no domingo, 15, o meio-campista Flávio foi entrevistado na manhã desta terça-feira, 17, na reapresentação do grupo no CT do Fazendão. Flávio falou sobre empate em 1 a 1 com Leão do Pici e avaliou o momento do Tricolor baiano na temporada.

“Quem assistiu ao jogo viu que a gente fez de tudo para conquistar o triunfo, sempre em cima da equipe do Fortaleza. Eles tiveram só o lance do gol e depois chutes de fora da área, a gente sempre mandando no jogo. A gente ficou frustrado por não conseguir o triunfo, mas não tem tempo para ficar lamentando. A gente tem um jogo difícil sábado. Nossa campanha é muito boa. É dar seguimento ao trabalho para manter a pegada no segundo turno”, afirmou Flávio.

O atleta tratou a possível classificação do Bahia para a Libertadores como uma realidade, também falou sobre a realidade atual do clube no cenário nacional do futebol. “A gente tem sempre que fazer um balanço, ver o que acertou, o que errou, o que pode melhorar. A gente não pode se acomodar, achar que está bom. Bahia é time grande. Já foi o tempo de o Bahia ficar brigando para não cair. Hoje o Bahia briga por Libertadores, briga por lá em cima. É assim que o Bahia tem que entrar sempre no Brasileiro, buscando coisas grandes. É o que a gente vai fazer esse ano”, apontou.

Reapresentação

Com folga após a partida deste domingo, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta terça-feira, 17. Os treinos marcaram o início da preparação para a partida contra o Corinthians, no sábado, 21, às 19h, na Arena Corinthians.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fortaleza fizeram um trabalho regenerativo, os outros atletas participaram de um jogo-treino contra a equipe do Jacuipense.

Foram a campo Anderson (Fernando); Ezequiel, Wanderson, Ignácio e Xandão; Ronaldo, Shaylon e Marco Antônio; Lucca (Edson), Arthur Caíke e Fernandão. A Jacuipense venceu o jogo por 1 a 0.

Fora das atividades, o volante Elton fez trabalho na fisioterapia tratando dores no joelho. O lateral direito João Pedro teve uma indisposição estomacal e também ficou de fora. EM recuperação de um edema na coxa, Giovanni correu ao redor do gramado.

O atacante Rogério e o zagueiro Ernando seguem em recuperação de lesões e trabalharam na academia com o restante do grupo.

adblock ativo