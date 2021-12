Já estão à venda os ingressos para Bahia x Juazeirense

Os ingressos para Bahia x Juazeirense já estão à venda. Após folgar na terceira rodada do campeonato baiano, o Tricolor se prepara para pegar o time de Juazeiro pensando em se manter nas primeiras colocações. A partida, realizada no estádio de Pituaçu, será neste domingo, 19, às 17h.

O torcedor interessado pode adquirir os bilhetes para o jogo nos balcões da Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia, além das Lojas Oficiais do tricolor (Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco).

O valor das entradas, para o setor arquibancada, custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). No setor cadeira, os ingressos estão por R$25 (meia) e R$ 50 (inteira). No setor arquibancada, crianças até 11 anos não pagam o ingresso. Já no setor cadeira, a gratuidade vale até os 6 anos.

Só será possível adquirir o ingresso nas bilheterias de Pituaçu no dia do jogo, a partir das 10h do domingo.

Homenagem

O torcedor presente poderá acompanhar também uma homenagem para os campeões brasileiros de 1988. Os campeões entrarão em campo, com camisa personalizada, junto com os atletas do elenco atual.

Programação

Quinta-feira, 16

Ticketmix – Shopping da Bahia (15h-22h) e Salvador Shopping (15h-22h)

Loja Oficial do Bahia– Salvador Norte (15h-22h), Bela Vista (15h-22h), Paseo Itaigara (15h-21h) e Estrada do Coco (15h-21h)

Sexta e sábado, 17 e 18

Ticketmix – Shopping da Bahia (9h-22h) e Salvador Shopping (9h-22h)

Loja Oficial do Bahia– Salvador Norte (9h-22h), Bela Vista (9h-22h), Paseo Itaigara (9h-21h) e Estrada do Coco (9h-21h)

Domingo, 19

Bilheterias de Pituaçu – A partir das 10h

