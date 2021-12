Já com "reforços", Bahia está pronto para duelo com o Fla

O elenco do Bahia realizou na tarde desta terça-feira, 15, o último treinamento antes do confronto com o Flamengo, no Maracanã. O grupo realizou as atividades no CT do Fluminense e contou com o retorno de Marcelo Lomba, Madson, Demerson, Rafael Miranda e Marquinhos Gabriel.

Os quatro primeiros haviam cumprido suspensão automática na derrota para o Goiás e o meia atacante permaneceu em Salvador para aprimorar a parte física. O quinteto se integrou à delegação já no Rio de Janeiro.

O técnico Cristóvão Borges reuniu os jogadores para um longo papo e durante as atividades com bola comandou um treino de cobranças de bola parada.

O duelo está marcado para quarta-feira, 16, às 21h50, no Maracanã. A partida será válida pela 29ª rodada e um revés, pode deixar o derrotado à beira da zona da degola.

