Ismerim crítica 'falta de transparência' no Bahia

A pressão sobre a atual diretoria do Bahia tem provocado até 'fogo amigo' por parte de quem faz parte dela. O vice-presidente jurídico do Bahia, Ademir Ismerim, reconheceu desgastes na atual gestão e conclamou reformas no estatuto.

"Falar de renúncia é complicado, pois é de foro íntimo do presidente. Conheço Marcelinho há muito tempo, mas não podemos negar problemas no campo da transparência, democracia e do futebol", aponta.

Ainda segundo ele, o momento é propício para massificar o clube, abraçando uma campanha de adesão dos torcedores. "O estatuto precisa mudar. Hoje, o sócio paga R$ 80 e não tem nada para desfrutar, pois nem sede de praia temos mais. O valor tinha que voltar a R$ 40 e acabar com os filtros para a eleição de presidente. Isso é fundamental no momento e algo que tem de ser encarado logo", diz.

Ismerim foi o responsável por presidir a reforma do estatuto do Bahia, ano passado. Na ocasião, foram aprovada mudanças que tornam ainda mais difícil a eleição direta do clube, com filtros que dão poder ao conselho deliberativo de escolher os dois candidatos à presidência.

