Irregular em campo, Bahia fica no empate com o ABC

Depois de um primeiro tempo promissor, em que atuou melhor do que o ABC, o Bahia perdeu os rumos na segunda etapa e ficou no empate de 1 a 1 com o time potiguar, na noite desta quarta-feira, 23, no Estádio Frasqueirão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O resultado, porém, manteve o Tricolor de Aço na liderança do Grupo A do torneio regional, agora com quatro pontos ganhos. O Ceará, segundo colocado também com quatro pontos, empatou em 0 a 0 com o Itabaiana e figura atrás do time baiano na tabela de classificação somente por ter marcado um número menor de gols. Já o ABC e o Itabaiana, que haviam perdido na primeira rodada, dividem a terceira e a quarta colocações com um único ponto cada.

Embora tivesse assumido o controle das ações no primeiro tempo, o Esquadrão saiu atrás no placar: aos 29 minutos, o árbitro cometeu o seu primeiro de três possíveis erros cruciais e marcou pênalti de Titi em Renato. Na cobrança, o centroavante Rodrigo Silva bateu no meio do gol e colocou o time da casa na frente. Mas o Bahia não demorou a empatar: aos 32, Anderson Talisca caprichou em cobrança de escanteio e serviu Fahel, que, livre na área adversária, cabeceou firme e deixou tudo igual. Ao final da primeira etapa, Fahel foi derrubado na grande área e pediu pênalti, mas o árbitro negou.

No segundo tempo, o time comandado por Jorginho esmoreceu e se limitou apenas a frear as jogadas limitadas do time abcdista, que teve mais volume de jogo e esteve mais perto de marcar o segundo gol. Aos 35 minutos, o juiz do jogo foi o pivô de mais uma polêmica: confuso, deixou de marcar pênalti sofrido pelo meia Jean Carioca.

Para defender a liderança do Grupo A do Nordestão, o time baiano vai até o Estádio Castelão, em Fortaleza, para encarar o Ceará. A partida acontecerá às 18h30. Já o ABC vai até o Presidente Médici para pegar o Itabaiana.

Arbitragem controversa - Bahia e ABC não pouparam energias no primeiro tempo de jogo no Frasqueirão. Embora tenha faltado bons lances de perigo, os times baiano e potiguar travaram um duelo movimentado, com jogadas de velocidade dos dois lados.

Mas o tricolor, melhor organizado, teve mais a bola do que o seu adversário. O Esquadrão somente não saiu com o escore em seu favor porque o árbitro do jogo se enganou ao marcar pênalti de Titi em Renato e permitiu ao time da casa abrir o placar, aos 29 minutos. Gol do centroavante Rodrigo Silva.

O Bahia não sentiu o golpe e se manteve arisco. E chegou ao tento de empate três minutos depois do gol abcdista: Fahel aproveitou boa cobrança de escanteio de Anderson Talisca e, de cabeça, sacudiu as redes do goleiro Lopes.

A partir dos 35 minutos, o time do técnico Jorginho diminuiu o ritmo e passou a dar mais espaços ao ABC, que saiu em busca do segundo gol, mas parou nas suas próprias limitações. Aos 43 minutos, o árbitro perdeu uma boa chance de se redimir: Fahel tentou driblar Edson na grande área e, após choque com o volante, foi ao chão. Mas Antônio Dib mandou seguir.

Desaceleração tricolor - Jorginho devolveu o Bahia com a mesma formação para o segundo tempo, mas a sua equipe desacelerou. O tricolor somente foi brilhante logo nos primeiros segundos: Souza rolou para Hélder na entrada da área e o volante arriscou um chutaço, mas Lopes interviu. O time baiano ainda tentou o segundo gol aos dez minutos, em jogada individual de Anderson Talisca. Ele conduziu a bola pelo lado esquerdo e tentou chute colocado, de direita; mandou longe do gol.

Aos 17 minutos, o jovem meia das divisões de base reclamou de dores musculares e deixou o campo de jogo. Jéferson entrou em seu lugar. Mas não mudou o panorama: Magno e Souza permaneceram isolados no ataque, municiados apenas por lançamentos escassos saídos do campo de defesa. Com a camisa 10, na sua estreia em 2013, Hélder também não esteve em noite inspirada.

Mais disposto fisicamente, o time potiguar impôs a sua velocidade no jogo e chegou a encurralar o Bahia. Aos 21 minutos, após blitz na grande área, Vanderlei ficou de frente para Marcelo Lomba e quase levou perigo, mas Diones se antecipou e, de carrinho, cortou a investida do alvinegro potiguar.

Jorginho tentou Ítalo Melo em lugar de Magno, mas o garoto também não deu conta de promover o elo entre o meio campo e o ainda letárgico Souza. Aos 33, Vanderlei quase marcou de cabeça, mas se desequilibrou e finalizou sem direção. Jean Carioca pediu pênalti, aos 35, mas Dib não deu e favoreceu o empate. Pelas circunstâncias, 1 a 1 a ser comemorado.

adblock ativo