Irmãos Emanuel e Maxi Biancucchi fecham com o Bahia

Os irmãos Maxi e Emanuel Biancucchi fecharam contrato com o Bahia, conforme foi anunciado nesta quinta-feira, 9, no Twitter do clube. Os atletas são primos do craque Lionel Messi e Maxi Biancucchi ficou conhecido pelos baianos pela atuação no Vitória na temporada de 2013.

Além de divulgada no Twitter, a notícia foi informada aos sócios do tricolor por meio de SMS. Os irmãos argentinos já jogaram juntos antes no Olimpia, no Paraguai.

LOS HERMANOS NO ESQUADRÃO Maxi y Emanuel Biancucchi son los nuevos refuerzos tricolores https://t.co/tZquZRCdHr — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 9 janeiro 2014

No Leão, Maxi chamou atenção pelo número de gols marcados, 17 na temporada passada, chegando a marca de um gol por jogo até a sétima rodada do Brasileirão. O atacante foi considerado o melhor jogador do Vitória no primeiro semestre.

O atleta e a diretoria rubro-negra não conseguiram chegar a um acordo salarial. O argentino queria um salário de R$ 200 mil, enquanto o time oferecia R$ 150 mil. O Bahia não revelou quanto ofereceu, mas circulou na mídia que o Esquadrão de Aço teria oferecido R$ 180 mil por mês.

Além do Vitória, o atacante de 29 anos já jogou no Flamengo, entre 2007 e 2009, no San Lorenzo da Argentina, Libertad e Sportivo Luqueño do Paraguai e Cruz Azul do México.

Já seu irmão, Emanuel, de 25 anos, já defendeu Munique, da Alemanha, e Independiente, do Paraguai. O meia é canhoto e se destaca pelas bolas paradas.

