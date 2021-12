Irmãos Biancucchi são apresentados no Bahia com tango e hino

Uma apresentação de pompa, com direito a tango, hino do Bahia, presença da torcida, imprensa e toda a direção do tricolor baiano. Foi assim a apresentação oficial dos irmãos argentinos Maxi e Emanuel Biancucchi, na manhã desta segunda-feira, 13, em um hotel de Salvador, como novos jogadores do Esquadrão para a temporada 2014.

Logo na chegada ao lugar da coletiva, que também teve presença de alguns sócios do Bahia, os primos do jogador Messi foram recepcionados ao som da guitarra baiana do renomado músico Armandinho, que intercalou um tango com o hino do tricolor baiano na entrada dos dois jogadores no local da apresentação.

A apresentadora do evento, a jornalista Juliana Guimarães, falou sobre a história de jogadores argentinos que já atuaram no clube como Avalle, Papetti, Bianchi, Paez, Sanfillippo e Buttice.

As honras da casa foram feitas pelo ex-jogador Osni, que assim como Maxi, atuou antes no Vitória para depois ser contratado pelo Bahia. Outro mimo da diretoria do Bahia foi dar para Maxi Biancucchi duas camisas do tricolor baiano para suas filhas.

"Uma camisa vai para sua primeira filha, Valentina, e a outra para a segunda filha, Vittoria", disse o diretor de futebol do Bahia, William Machado, brincando com o fato do jogador ter colocado o nome de sua segunda filha em homenagem ao seu ex-clube, o rival Vitória.

<GALERIA ID=18873/>

Os irmãos Biancucchi também receberam fitinhas do Senhor do Bonfim de uma baiana.

"Não esperava esse carinho da torcida. A primeira vez que recebi foi no aeroporto, e fiquei surpreso. Estou feliz, e tomara que possa devolver dentro de campo tudo que a torcida está me dando", disse Maxi Biancucchi na coletiva.

