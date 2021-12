A irmã do zagueiro do Bahia Demerson chamou a atenção durante o jogo Cruzeiro x Bahia, no Mineirão, neste domingo, 1º. Após o segundo gol tricolor, de Talisca, aos 44 minutos do segundo tempo, as câmeras de televisão a flagraram comemorando levantando a camisa, deixando o sutiã à mostra.

A cena deixou desconsertado o narrador da Globo, Cléber Machado, que transmitia o jogo Criciúma x São Paulo para o resto do País e exibiu a comemoração. "É claro que eu estou rindo da comemoração da menina", disse.

Assista ao momento exato em que a torcedora se empolga com o gol:

Da Redação Irmã do zagueiro do Bahia se empolga em comemoração

